"قرار نهائي" من برشلونة يُغير وجهة نيكو ويليامز الصيف القادم

المنافسة مفتوحة على ضم النجم الشاب

بعد فترة طويلة من المطاردة، قرر نادي برشلونة الإسباني صرف النظر بشكل نهائي عن التعاقد مع الجناح الشاب نيكو ويليامز، مما يفتح الباب أمام انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

برشلونة حاول ضم الدولي الإسباني على مدار فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه فشل في النهاية، ليبقى اللاعب في أتلتيك بيلباو مع وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 58 مليون يورو.

موقع "ذا أثلتيك" قال إن المستوى الحالي للثنائي لامين يامال ورافينيا تحت قيادة المدرب هانز فليك، دفع إدارة النادي الكتالوني للتراجع عن المحاولة مرة أخرى للتعاقد مع ويليامز، لأنه لم يعد من أولويات الفريق في الوقت الحالي.

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وأشار إلى أن موقف برشلونة يفتح الباب أمام الجناح الشاب، من أجل الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي، وسط اهتمام بضمه من الرباعي مانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام وتشيلسي خلال الصيف القادم.

ولا يتوقف السباق على رباعي البريميرليج، هناك أيضًا بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، خاصة الأخير الذي لا يزال يبحث عن لاعب من الطراز الرفيع لتعويض رحيل كيليان مبابي، حيث أجرى النادي الفرنسي محادثات مبدئية مع معسكر ويليامز في الميركاتو الصيفي الماضي، ومن المتوقع العودة له من جديد.

جدير بالذكر أن صاحب الـ22 سنة شارك في 18 مباراة مع بيلباو هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة 5 بكل البطولات.