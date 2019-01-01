الكرة الذهبية والجوائز الفردية التي فاز بها ليونيل ميسي

تُوج ليونيل ميسي بلقبه السادس في الكرة الذهبية، لكن ما هي جوائزه الفردية بخلاف ذلك؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تُوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته الكروية، وهي الجائزة التي تُمنح بواسطة مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في أوروبا وأعلن الفائز الأول بها عام 1956 وكان الإنجليزي ستانلي ماثيوس.

وفاز ميسي بالبالون دور السادسة متفوقًا على نجم ليفربول فيرجيل فان دايك ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، وكان نجم برشلونة قد غاب عن الفوز بالكرة الذهبية منذ عام 2015 وهي المرة الأولى التي يفوز بها منذ انفصالها عن جائزة أفضل لاعب في العالم من فيفا.

وبتتويجه بالكرة الذهبية السادسة، فض ميسي الشراكة في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالجائزة، إذ أزاح رونالدو صاحب الـ5 كرات ذهبية وأعاده للمركز الثاني، وحرم كذلك فان دايك من أن يُصبح أول مدافع يفوز بالبالون دور منذ الإيطالي فابيو كانافارو عام 2006 وقد لعب خلال العام مع يوفنتوس وريال مدريد.

من الأكثر فوزًا بالألقاب بين ميسي ورونالدو؟

ورُصعت مسيرة ميسي المذهلة بالعديد من الجوائز الفردية، سواء على مستوى الكرة الإسبانية والليجا أو الأوروبية ودوري أبطال أوروبا أو العالم، إذ جمع ما يزيد عن الـ70 جائزة فردية منذ بدأ اسمه يلمع مع برشلونة عام 2006.

تتويج ميسي بالكرة الذهبية من فرانس فوتبول لعام 2019 سبقه فوزه بجائزة فيفا الأفض11111ل في سبتمبر الماضي لنفس العام، وقد سبق أن فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم من فيفا عام 2009.

بالإضافة للجائزتين المرموقتين، حصد ميسي العديد من الجوائز الفردية المهمة، مثل فوزه بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية 6 مرات، وأفضل لاعب في أوروبا مرتين، والكرة الذهبية في كأس العالم مرة واحدة وكذلك جائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا.

أول جائزة فردية حصل عليها ميسي كانت حين بدأ يُداعب الكرة بقميص الفريق الأول للبارسا، كانت جائزة الولد الذهبي المقدمة من صحيفة توتوسبورت الإيطالية لعام 2005.

ما هي أبرز الجوائز الفردية التي حصل عليها ليونيل ميسي؟

الكرة الذهبية (6 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019.

جائزة الأفضل من فيفا (مرة واحدة): عام 2019.

أفضل لاعب في العالم من فيفا (مرة واحدة): عام 2009

الحذاء الذهبي لقارة أوروبا (6 مرات): أعوام 2010، 2012، 2013، 2017، 2018، 2019.

أفضل لاعب في أوروبا (مرتان): عاما 2011، 2015.

أفضل لاعب في أوروبا على صعيد الأندية (مرة واحدة): عام 2009.

هداف الليجا (6 مرات): أعوام 2010، 2012، 2013، 2017، 2018، 2019.

هداف دوري أبطال أوروبا (6 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019.

جائزة أفضل لاعب في الليجا (6 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2012، 2015.

أفضل مهاجم في أوروبا (مرتان): عاما 2009، 2019.

جائزة هدف الموسم من ويفا (3 مرات): أعوام 2007، 2015، 2016.

الكرة الذهبية لكأس العالم (مرة واحدة): عام 2014.

أفضل لاعب في كوبا أمريكا (مرة واحدة): عام 2015.

جائزة الولد الذهبي "جولدن بوي" من توتوسبورت (مرة واحدة): عام 2005.

كم مرة حصل فيها ليونيل ميسي على الكرة الذهبية؟

ما هو عدد الجوائز الفردية التي فاز بها ليونيل ميسي؟

الأرقام من عدة مصادر تتحدث عن فوز ميسي بـ72 جائزة فردية، بم يتضمن الجوائز الكبرى والرسمية من الاتحادات المختلفة، وكذلك جوائز خاصة من بعض الصحف والمواقع الشهيرة.