برشلونة يُحاول الاستفادة من تجربة توتنهام وليفربول في دوري الأبطال

الحديث عن المهاجم البديل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى برشلونة لدعم صفوفه جيدًا قبل انطلاق الموسم القادم، وقد تعاقد بالفعل مع فرينكي دي يونج ويقترب كثيرًا من ضم زميله ماتياس دي ليخت ومهاجم أتلتيكو مدريد أنتوني جريزمان، لكنه لن يتوقف هنا.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أوضحت أن البارسا درس جيدًا تجربة توتنهام وليفربول في دوري الأبطال هذا الموسم، وسجل لديه ملاحظة تتعلق بالدور المهم للمهاجم البديل في تأهل الفريقين لنهائي البطولة.

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إذ تألق ديفوك أوريجي وفيرناندو يورينتي حين احتاج لهما كلًا من ليفربول وتوتنهام لتعويض روبيرتو فريمينو وهاري كين خلال مباريات البطولة.

لذا، تسعى إدارة البارسا إلى ضم مهاجم رقم 9 يلعب دور البديل للويس سواريز، خاصة أن عُمره تخطى الـ32 عامًا ومشاكل الركبة لديه في ازدياد، بجانب أنه سيلعب كوبا أمريكا هذا الصيف مما قد يؤثر على جاهزيته البدنية للموسم الجديد.

وحسب الصحيفة، لا يتنافى هذا الطرح مع الرغبة في ضم جريزمان، إذ يرى المدرب إيرنيستو فالفيردي أن الفرنسي قادر على شغل عدة مراكز في الهجوم، ويود استخدامه بجانب ميسي وديمبيلي وسواريز مع التخلي عن فيليبي كوتينيو غير السعيد في كامب نو حاليًا.

ولا يود النادي الإسباني التعاقد مع لاعب مكلف ماليًا، لكنه أيضًا لن يكرر خطأ التعاقد مع كيفين برينس بواتينج في يناير الماضي، بل سيحرص على ضم لاعب يستطيع فعلًا تعويض سواريز حال عدم قدرته على اللعب لكن دون أن يدفع الكثير من المال، خاصة مع استعداده لدفع 120 مليون يورو قيمة فسخ عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد.

وتتضمن الخيارات حسب الصحيفة لاعبين مثل رودريجو من فالنسيا وأليكساندر لاكازيت من آرسنال، خاصة بعد استبعاد لوكا يوفيتش مهاجم إنتراخت فرانكفورت الذي بات قريبًا من ريال مدريد.