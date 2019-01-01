ميسي وديمبيلي يعودان لتدريبات برشلونة

هل يشارك ميسي في لقاء دورتموند

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

عاد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، إلى تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة بوروسيا دورتموند في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتدرب البولجا مع المجموعة للمرة الأولى منذ غيابه بعد تجدد الإصابة قبل لقاء ريال بيتيس.

وتواجد عثمان ديمبيلي أيضًا في جزء من التدريبات لكن يبدو أنّ اللاعب يحتاج لوقت أطول من البرغوث للعودة إلى المشاركات.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّه لم يتم تحديد موقف ميسي بعد من المشاركة أمام بوروسيا دورتموند وسوف يتم تقييم حالته غدًا، الإثنين.

واوضحت أنّ المرجح غياب اللاعب عن اللقاء لكنه قد يسافر مع البعثة إلى ألمانيا لأجل الدعم المعنوي للفريق.

وقد يكون أول ظهور لهداف البلوجرانا التاريخي أمام غرناطة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.