برشلونة يغير اسم ميسي
قام برشلونة بتغيير اسم قائده ونجمه ليونيل ميسي في القائمة التي أعلنها لمواجهة إنتر مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
وعاد ميسي للمشاركة في التدريبات بعد غياب في الأيام الماضية بسبب معاناته من الإصابة التي أبعدته عن لقاء خيتافي الأخير.
ونشر برشلونة عبر حسابه على تويتر قائمته للمباراة، وبدلاً من كتابة ليونيل ميسي بجوار الرقم عشر استخدم مصطلح The Goat.
#BarçaInter squad— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2019
1. Ter Stegen
2. N. Semedo
3. Piqué
4. I. Rakitic
5. Sergio
6. Todibo
8. Arthur
9. Suárez
10. The Goat
11. O. Dembélé
13. Neto
15. Lenglet
16. M. Wague
17. Griezmann
19. Aleñá
20. S. Roberto
21. F. De Jong
22. Vidal
24. Junior
27. C. Pérez
ويستخدم مصطلح The Goat في الآونة الأخيرة للإشارة للاعب الأفضل في العالم والتاريخ، وسط منافسة بين ميسي وكريستيانو رونالدو.
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ويحل إنتر ضيفاً على ملعب "كامب نو" مساء الأربعاء لمقابلة برشلونة ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.