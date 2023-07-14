رفض باريس سان جيرمان .. أعين برشلونة تتجه نحو جوهرة برازيلية جديدة

النادي الكتالوني يخطط للمستقبل بنكهة السامبا

ربطت أنباء في الصحافة الكتالونية بين برشلونة وموهبة برازيلية جديدة هي ميسينيو، لاعب بالميراس، عقب تعاقده مع مواطنه فيتور روكي مؤخراً.

وضم برشلونة في الأيام الماضية روكي رسمياً عقب صراع مع أندية إنجليزية مقابل قرابة 30 مليون يورو، و30 مليوناً إضافية في شكل حوافز ومكافآت.

وقالت "موندو" إن صاحب الستة عشر عاماً إيستيفاو ويليان دي ألميدا أو ميسينيو كما يشتهر يحظى بإعجاب ديكو، ويريد الأخير استغلال علاقته القوية بوكيله أندري كوري الذي ساهم في ضم فيتور روكي.

ويلعب ميسينيو بالفعل مع الفريق الأول لبالميراس، ويشغل مركز الجناح، واللافت اختيار شركة "نايك" للملابس الرياضية الشهيرة توقيع عقد رعاية معه وهو بسن العاشرة فقط.

وليس برشلونة الفريق الوحيد المهتم باللاعب الشاب، ولكن بحسب تقرير الجريدة الكتالونية يحظى بمتابعة من باريس سان جيرمان الذي تقدم بعرض يقارب 50 مليون يورو لضمه.