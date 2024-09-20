رسالة من زمن "هتلر" تورط برشلونة أمام موناكو!

النادي الكتالوني يستنكر!

شهدت مواجهة موناكو أمام برشلونة في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لقطة مثيرة للاستياء من قبل جماهير النادي الضيف.

وبحسب ما أوضحت صورًا من مدرجات الملعب فقد رفع أحد جماهير برشلونة لافتة مكتوب عليها "Flick Heil"، في إشارة لتحية هتلر الشهيرة، لكنها موجهة للمدرب هانز فليك.

لم يعلق الاتحاد الأوروبي على تلك اللقطة، لكنه من غير المستبعد بحسب موقع "ريليفو" أن يقوم باتخاذ إجراءات تأديبية على النادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الوقت نفسه دافع برشلونة عن نفسه من خلال إيلينا فورت، نائبة رئيس العلاقات المؤسسية والمتحدثة باسم النادي في رسالة عبر تويتر كتبتها بالكتالونية.

وكتبت فورت: "محرج ومقزز ومحزن أن يقوم شخص يدعي أنه يحب النادي بفعل مثل هذا، لكل شيء حدود، ولا يمكن تكرار هذا الأمر مجددًا".

جدير بالذكر أن اللقاء انتهى بخسارة برشلونة بهدفين لهدف، بعدما خاض أكثر من 80 دقيقة وهو منقوص لطرد إريك جارسيا مبكرًا.