برشلونة مهدد بإكمال دفع 135 مليون يورو من أجل ديمبيلي

125 مليون قريبًا و10 ملايين حائرة

يبدو أن عثمان ديمبيلي سيزيد من مشاكل نادي برشلونة الإسباني المادية بسبب صفقته التي لم يحقق منها النادي أقصى استفادة حتى الآن رغم انضمامه في صيف 2017.

وكان النجم الدولي الفرنسي قد تمسك بالبقاء مع الفريق الكتالوني لفترة أطول واتخذ قرارًا أوليًا يشير إلى عدم الرحيل الصيف القادم.

مستقبل ديمبيلي يعتبر من القضايا الملحة، التي سيتعين على رئيس برشلونة الجديد حلها اعتبارًا من 7 مارس القادم، خاصة في ظل معاناة النادي على المستوى الاقتصادي.

وحول ذلك ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إجمالي صفقة انتقال عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة من الممكن أن يصل إلى 135 مليون يورو.

إذا شارك عثمان ديمبيلي في مباراة برشلونة ضد ألافيس يوم السبت، فسيكون الفائز هو بوروسيا دورتموند حيث سيحصلون على دفعة إضافية أخرى من أموال الإضافات الخاصة بالنجم الفرنسي.

وبعد مفاوضات مرهقة في 2017، انتهى بنادي برشلونة الأمر بدفع 105 مليون بالإضافة إلى 30 مليون يورو كإضافات إلى نادي بوروسيا دورتموند مقابل الحصول على النجم الفرنسي الشاب.

كانت بعض هذه المتغيرات قابلة للتحقيق بسهولة ، مثل خمسة ملايين يورو إذا تأهل برشلونة لدوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي من الممكن تفعيله مرتين كحد أقصى، وبتأهل برشلونة مرتين حصل دورتموند على 10 ملايين يورو.

وبالإضافة إلى المقابل المادي لمشاركته في 25 مباراة في الموسم الحالي، وهو الرقم الذي سيصل إليه النجم الفرنسي في حال شارك في مباراة ألافيس، تصل القيمة المادية إلى 125 مليون يورو، فقط يتبقى 10 ملايين إذا حقق برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

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يذكر أن ديمبيلي البالغ من العمر 23 سنة، سجل 6 أهداف وصنع 3 في 24 مباراة لعبها مع برشلونة خلال الموسم الجاري والذي حصل فيه على ثقة المدير الفني الهولندي رونالد كومان.