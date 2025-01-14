محاولة لكسب الوقت .. قرار مفاجئ من إدارة برشلونة يبدد آمال العودة القريبة إلى "كامب نو"

خبر مزعج في غمرة الاحتفال بالسوبر

قدمت إدارة نادي برشلونة طلبًا لشركة الخدمات البلدية في برشلونة، التابعة لمجلس مدينة برشلونة، لتمديد عقد استخدام ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في مونتجويك حتى 30 أبريل 2025.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة للتأخير في أعمال التجديد التي تُجرى حاليًا في ملعب "كامب نو"، مما يعني أن فريق المدرب هانسي فليك لن يتمكن من العودة للعب في "كامب نو" إلا في الموسم المقبل 2025-2026.

وعلى الرغم من أن جماهير النادي الكتالوني كانت تحلم بالعودة إلى ملعبها التاريخي (كامب نو) في مايو 2025، الشهر الذي يُلعب فيه كلاسيكو الدوري الإسباني (تحديدًا يوم 11 مايو 2025)، إلا أن كافة المؤشرات تؤكد استحالة هذا الأمر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن مصادر من النادي، أن إدارة الرئيس جوان لابورتا ستجتمع خلال الأيام المقبلة مع الشركة البلدية التي تدير الملعب لمناقشة طلب تمديد حق استخدام الملعب لشهر إضافي، لحين موافقة السلطات على عودة برشلونة إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

يُذكر أن العقد الحالي مع شركة الخدمات البلدية يسمح لفريق هانسي فليك باللعب في الملعب حتى 31 مارس المقبل، وإذا تمت الموافقة على تمديد العقد حتى نهاية أبريل، فإن برشلونة سيكسب الوقت في انتظار العودة إلى ملعب "كامب نو" بسعة تقارب 60,000 مقعد، وفقًا لما أكدت عليه ماريا إيلينا فورت، نائبة الرئيس المؤسسي للنادي.

وأكدت مصادر داخل النادي الكتالوني أن الإدارة تعمل بجد للعودة إلى ملعب "كامب نو" في أقرب وقت ممكن، وأنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة بخصوص تخطيط المباريات على أرضية الملعب.

ومن المقرر أن يخوض برشلونة تسع مباريات في الدوري الإسباني على أرضه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى مباراة دور الـ16 من كأس الملك ضد ريال بيتيس هذا الأربعاء، ومباراة دور المجموعات الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا في 29 يناير، مع احتمال إضافة مباراة من مرحلة خروج المغلوب في المنافسة الأوروبية.