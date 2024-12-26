برشلونة مطمئن.. تحديد الموعد الحاسم لمستقبل داني أولمو!

النجم الإسباني أحد أهم أوراق هانزي فليك

سيكتشف كل من داني أولمو وباو فيكتور يوم الجمعة ما إذا كان لديهما الضوء الأخضر لمواصلة اللعب في الدوري الإسباني اعتبارًا من 1 يناير مع فريقهما برشلونة أم لا.

وتم استدعاء محامي نادي برشلونة ورابطة الدوري الإسباني للسماع في المحكمة التجارية لتقديم حججهم بعد الدعوى القضائية التي رفعها نادي برشلونة حين طلب مستأنفًا حق العمل للاعبين في العام الجديد، كما حدث قبل عام ونصف مع جافي، وسيكون الحكم يوم الجمعة المقبل بحد أقصى.

وفقًا للوائح اللعب المالي النظيف الحالية في الدوري الإسباني، يتعين على برشلونة تحقيق المزيد من الدخل بخلاف عقد "نايكي" الجديد كي يتمكن من تسجيل أولمو، الذي تم تسجيله في بداية الموسم استغلالًا لإصابة أندرياس كريستنسن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يحافظ نادي برشلونة على موقفه المتحفظ حتى معرفة قرار القاضي، على الرغم من وجود ثقة كبيرة داخليًا في أن أولمو وباو فيكتور سيتمكنان من الاستمرار في اللعب، وتم نقل هذا الطمأنينة أيضًا إلى ممثلي كلا اللاعبين.

يستهدف برشلونة - وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو - تحقيق الأرباح خارج عقد "نايكي" الذي تم تمديده مؤخرًا، من خلال زيادة السعة في ملعبه "سبوتيفاي كامب نو" الذي ينتظر الافتتاح في النصف الثاني من الموسم، أو من خلال تعاقدات جديدة مع Barca Vision.