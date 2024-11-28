لامين يامال وفيران توريس يُنعشان تدريبات برشلونة قبل مواجهة لاس بالماس

أخبار إيجابية في مران البارسا

حملت تدريبات برشلونة استعدادًا لمواجهة لاس بالماس أخبارًا إيجابية للمدرب هانز فليك، حيث شهدت تواجد الثنائي لامين يامال وفيران توريس.

يامال كان قد غاب عن مباراتي ريال سوسيداد (التي خسرها برشلونة 1-0) وسيلتا فيجو (التي انتهت بالتعادل 2-2) للإصابة، فيما لم يلعب توريس منذ مواجهة ألافيس في الدوري الإسباني في السادس من أكتوبر الماضي.

صحيفة ماركا الإسبانية أوضحت أن يامال أكمل الحصة التدريبية اليوم الخميس بعدما كان قد شارك في جزء منها يوم أمس الأربعاء، والأمر ذاته ينطبق على زميله توريس.

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من جانب آخر، يُواصل رونالدو أراوخو التدرب جزئيًا مع اللاعبين، حيث تستمر عملية تعافيه وتأهيله من الإصابة التي لحقت به في يوليو الماضي، ومن المتوقع، حسب ماركا، أن يعود للعب قبل نهاية العام الجاري.

يُشار إلى أن برشلونة استطاع تخطي بريست في دوري أبطال أوروبا يوم أمس الأربعاء بثلاثة أهداف دون رد.