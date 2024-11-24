متى يعود نجم البارسا؟

تأكد غياب لامين يامال لاعب برشلونة الشاب، عن مواجهة بريست المقررة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مونتجويك، ضمن الجولة الخامسة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا.

وتسببت الإصابة في غياب يامال عن مباراتي ريال سوسيداد (التي خسرها برشلونة 1-0) وسيلتا فيجو (التي انتهت بالتعادل 2-2)، ما أفسد انطلاقة البارسا المثالية في الليجا هذا الموسم.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن اللاعب الشاب لم يشارك في التدريب الجماعي اليوم الأحد، حيث ما زال يعاني من آلام الإصابة في مفصل الكاحل الأيمن (خلال مباراة النجم الأحمر الصربي) قبل نحو 3 أسابيع.

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وأوضحت أن اللاعب الشاب رفض تلقي أي حقن مسكنة، حيث يتم التعامل مع إصابته بحذر لتجنب أي انتكاسة، مشيرة إلى أن "الهدف هو أن يكون لائقًا (ولو بديلًا) في مباراة لاس بالماس يوم السبت المقبل بالليجا.

ويحاول برشلونة تجهيز اللاعب لخوض 3 مباريات صعبة أمام "مايوركا وريال بيتيس وبوروسيا دورتموند" خلال أسبوع واحد، وهي مواجهات حاسمة للوصول إلى فترة عيد الميلاد في مركز متقدم بالدوري ودوري الأبطال.

وشارك إريك جارسيا بشكل كامل في التدريب الجماعي اليوم، ما يشير إلى احتمالية استدعائه لمواجهة بريست، بينما خاض الثنائي رونالد أراوخو وفيران توريس جزءًا من التدريب، لتتزايد احتمالية تواجدهما أمام لاس بالماس يوم السبت المقبل.