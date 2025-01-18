برشلونة مستاء في مدريد.. غضب كتالوني كبير والسر في الشرطة!

النادي الكتالوني مستاء من تكرار نفس الموقف!

وصلت بعثة فريق برشلونة إلى العاصمة الإسبانية مدريد هذا المساء استعدادًا لمباراة الدوري الإسباني ضد خيتافي، وقد عبرت البعثة عن استيائها لعدم وجود حراسة أمنية من الشرطة الوطنية في المطار أو في طريقها إلى فندق الإقامة، وهو ما حدث من قبل في مباراة الكلاسيكو الموسم الماضي.

ويأتي غضب برشلونة لأن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي لا ترافق فيها الشرطة الوطنية الفريق الكتالوني في رحلاته إلى مدريد، على الرغم من الإعلان عن وجود حراسة هذا العام.

وكانت آخر مرة لم يحظَ فيها الفريق بحراسة أمنية في 21 أبريل 2024، خلال مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد الموسم الماضي، وقد أثار غياب عناصر الأمن استغراب النادي الكتالوني حينها.

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وعلى عكس العام الماضي، حين تمكن بعض المشجعين من تجاوز الإجراءات الأمنية في فندق الفريق، لم تشهد زيارة خيتافي حماسًا كبيرًا ولم يتجمع عدد كبير من مشجعي برشلونة بالقرب من الفندق، مما حال دون وقوع أي حوادث عند وصول الفريق إلى مدريد.

وبعد هذا الاستياء من غياب الحراسة الأمنية، يركز برشلونة الآن على العودة إلى سكة الانتصارات في الدوري الإسباني وتأكيد الأداء الجيد الذي ظهر به في كأس السوبر وكأس الملك.