"الثلاثي المُرعب لا يكفي" .. برشلونة يحدد 6 خيارات "مثالية" لدعم هجومه في الصيف

ساني وصلاح ضمن الخيارات المجانية

يضع هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، خطة بعيدة المدى بالتعاون مع ديكو المدير الرياضي، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الصيف المقبل، بصفقات نوعية تنقل البارسا إلى مرحلة أكثر قوة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة يستهدف التعاقد مع جناح أيسر على أعلى مستوى، بعدما فشل في ضم نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو في الصيف الماضي.

وأشارت إلى أن فليك يتفق مع ديكو على أن رافينيا وليفاندوفسكي ولامين يامال، سيظلون رهانات الحاضر والمستقبل لبرشلونة، لكن وصول الجناح الأيسر من شأنه أن يكمل هجومًا مخيفًا، خصوصًا أنه مع إصابة يامال عانى الفريق كثيرًا من أزمة هجومية وهو وضع لا يمكن الاستمرار عليه في الموسم المقبل.

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وأوضحت "سبورت" أن برشلونة منفتح على إجراء صفقة ضخمة في الصيف على مستوى الجناح، يتقدمها الجورجي خفيتشا كارافاسخيليا، الذي ينتهي عقده مع نابولي في 2027، وهو الخيار الذي كان يفضل تشافي المدرب السابق ضمه للفريق، مع ترحيب اللاعب نفسه بارتداء قميص البلوجرانا، رغم الطلبات المادية الضخمة لفريقه.

وتتضمن هذه القائمة المختصرة أيضًا البرتغالي رافائيل لياو، جناح ميلان، وهو الصفقة المفضلة من قبل الرئيس جوان لابورتا والذي جرت بالفعل محاولات لضمه في الصيف الماضي، وربما يكون قريبًا من البارسا مجددًا خصوصًا مع وساطة وكيله خورخي مينديز.

وأضافت "سبورت": "لا يزال نيكو ويليامز ضمن لائحة طلبات برشلونة، حيث يبلغ شرط إطلاق سراحه حاليًا حوالي 65 مليون يورو، لكن النادي يفضل أن يتخذ اللاعب خطوة واضحة لارتداء قميص البلوجرانا، ولا يزال أيضًا يحافظ على اتصالات مع حاشيته".

ومن بين الأجنحة المحتملة، يبحث النادي أيضًا عن فرص في الميركاتو بدون تكلفة كبيرة مثل ليروي ساني، الذي ينتهي تعاقده مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل وكذلك محمد صلاح مع ليفربول، الذي لا يقتنع بعرض الريدز لأنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

وأخيرًا، هناك لاعبون آخرون مثل كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند، الذي يعرفه هانسي فليك جيدًا، ويتم مراقبته حاليًا من خلال جمع المعلومات للعمل على ضمه في الصيف المقبل.