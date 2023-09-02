برشلونة متهم؟ قرار مهم في قضية نيجريرا

التحكيم لم يكن محايدًا.. تقرير الحرس المدني يدين نيجريرا

تعيش كرة القدم الإسبانية فترة من التدهور على المستوى الفني والتقني وتزداد الأزمات والقاضيا داخل أروقة الليجا يومًا تلو الآخر.

طفت على الساحة أخبار جديدة حول "قضية نيجريرا" وسط حالة "قضية روبياليس"، وكشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن الحرس المدني قد أنهى تقريره الذي طلبه القاضي المحقق في القضية.

واستنتج أنه تحت إدارة فيكتوريانو سانشيز أرمينيو وخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا يده اليمني، كان لدى اللجنة الفنية للحكام (CTA) "تشغيل غير منتظم" وأن قراراتها "قد لا تكون دائمًا مدعومة من منظور رياضي عادل".

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ويؤكد التقرير أيضًا على درجة التأثير الكبير التي كان يمتلكها نيجريرا في هيئة تنظيم حكام كرة القدم في إسبانيا، استنادًا إلى ما أعلنه العديد من الحكام.

قضية "نيجريرا" ظهرت في منتصف فبراير 2023 عندما تم الكشف عن تحقيق فيما يتعلق بالفساد المحتمل يشمل جوزيه ماريا إنريكيز نيجريرا، حكم كرة القدم الإسباني السابق ونائب رئيس لجنة الحكام التقنيين (CTA) بين عامي 1994 و2018، ونادي برشلونة الذي دفع للحكم مبالغ تصل إلى 7.3 مليون يورو أثناء أداء واجباته في اللجنة، وقدمت الهيئة الضريبية والنيابة العامة دليلاً على هذه المدفوعات.