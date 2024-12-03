عين على الحكم | ركلة جزاء غير محسوبة .. مانزانو يغضب جماهير برشلونة من جديد ضد مايوركا

لقطة مثيرة للجدل

الجدل التحكيمي مستمر في الدوري الإسباني، وهذه المرة مع مباراة ريال مايوركا على أرضه ووسط جماهيره في إطار الجولة التاسعة عشر من عمر البطولة.

برشلونة دخل اللقاء المقام مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الفريق الخصم، وهو بحاجة شديدة إلى الفوز من أجل كسر السلسلة السلبية التي يعيشها في الليجا، بالخسارة من ريال سوسييداد ولاس بالماس، والتعادل الإيجابي مع سيلتا فيجو.

النتيجة كانت تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع نهاية الشوط الأول، وفي هذه اللحظة تواجد فيران توريس مهاجم برشلونة في منطقة الجزاء من أجل استقبال الكرة، ولكنه تعرض للاعتراض من لاعب مايوركا داخل منطقة الجزاء.

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ووسط مطالب من الضيوف من أجل الحصول على ركلة جزاء، بحجة أن توريس تعرض للدفع داخل المنطقة، إلا أن الحكم خيسوس خيل مانزانو أمر باستكمال اللعب لينتهي الشوط بالتعادل 1/1.

تسببت هذه اللقطة في هجوم بعض الجماهير على مانزانو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اعتقاد لدى البعض بأنه يتعمد ظلم الفريق الكتالوني في مختلف المناسبات.

وكان برشلونة قد نجح في قلب الطاولة على مايوركا، وذلك بتسجيل 4 أهداف في الشوط الثاني عن طريق رافينيا "هدفين" وهدفين لكل من فرينكي دي يونج وباو فيكتور، لتنتهي المباراة بفوز هانز فليك وفريقه بنتيجة 5/1، ليعود من جديد إلى طريق الانتصارات.