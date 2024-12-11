رغم رفضه "قميص البارسا" .. برشلونة يتقدم الراغبين في الفوز بصفقة "طريد مانشستر يونايتد"

هل تنجح محاولات ديكو؟

يطمع برشلونة في الانقضاض على صفقة ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، بعد تقارير أكدت رغبة إدارة الشياطين الحمر في التخلص من الجناح الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد قرر عرض راشفورد للبيع رغم أن عقده يمتد مع الفريق إلى صيف 2028، إلا أنه لم يعد من العناصر المطلوبة داخل الفريق، حيث لعب هذا الموسم 23 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

ويتوافق ذلك القرار مع رغبة المدرب البرتغالي روبن أموريم، في ظل قناعته بأن المهاجم الإنجليزي الذي تم تصعيده للفريق الأول في 2016، لن يقدم أي جديد لليونايتد وخطته مع الإدارة تقوم على إعادة بناء الفريق بلاعبين جدد والتخلص من أصحاب الرواتب الكبيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة أحد أكثر الأندية اهتمامًا بالتعاقد مع راشفورد من مانشستر يونايتد، سواء في يناير المقبل أو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرى فريق هانسي فليك، أن راشفورد (27 عامًا) يمكنه تأمين مركز الجناح الأيسر في النادي الكتالوني، ويقدم العديد من الخيارات الهجومية للمدرب الألماني هانسي فليك.

وذكرت الصحيفة، أن البرتغالي ديكو يتوافق مع إدارة جوان لابورتا على ضرورة تدعيم الفريق في أقرب وقت بجناح أيسر هداف، وهو ما يميز ماركوس راشفورد بعيدًا عن فترات تألقه المتقطعة مع مانشستر يونايتد، كما أنه لا يزال 27 عامًا وأمامه الكثير في الملاعب، بخلاف أنه يمكنه اللعب كمهاجم صريح.

يذكر أن راشفورد كان هدفًا سابقًا لإدارة برشلونة في فترة سابقة، عندما حاول بيب سيجورا المدير الرياضي الأسبق للبلوجرانا ضمه، وقدم له عرضًا مع قرب انتهاء عقده في مانشستر يونايتد، لكن النادي الإنجليزي نجح في قطع الطريق على البارسا وقام بتجديد عقده ورفع راتبه.