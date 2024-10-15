"أفسد ليلتي الأولى مع برشلونة وابنتي تذكرني بما حدث دائمًا" .. صديق إنييستا يروي معاناته بسبب "لقطة ميسي" الحزينة

"لحسن الحظ أنني لست ضحيته الوحيدة"

أكد جيرارد أوتيت، مدافع سبورتنج خيخون السابق، أن الأسطورة ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق ولاعب إنتر ميامي الحالي، هو أصعب لاعب واجهه في التاريخ، لما يتمتع به من جودة وموهبة فريدة.

وكان أوتيت أحد أبناء أكاديمية "لاماسيا" (منجم مواهب نادي برشلونة)، حيث زامل الأسطورة أندريس إنييستا، لكنه لم يحظ بشرف تمثيل الفريق الأول وخاض مسيرة متوسطة مع فريق سبورتنج خيخون.

لكن لسوء حظ المدافع الإسباني، اضطر لمواجهة الجيل الذهبي لبرشلونة قبل 16 عامًا، حيث كان ميسي في أوج تألقه وعندما حاول منعه من المرور بطريقة خشنة، تعرض للطرد، وهي اللقطة التي لا تمحى من ذاكرته وتطارده دائمًا.

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أوتيت قال في حوار مع شبكة "ريليفو": "عرقلة ميسي والطرد؟ هذا خطأ يلاحقني في كل مكان، تعرض اللقطة أمامي من قبل عدة إعلاميين والكثير من الناس يذكرونني بها".

وأضاف: "كنت المدافع الأخير وكان علي أن أفعلها، إذا شاهدت اللقطة جيدًا ستجد أن تدخلي لم يكن عنيفًا، لم أؤذه على الإطلاق، لكنني كنت الرجل الأخير وبالطبع كنت أستحق البطاقة الحمراء".

وتابع: "ما أغضبني حقًا أنها كانت أول مباراة لي ضد برشلونة، كانت عائلتي في المدرجات وكان الملعب ممتلئًا عن آخره. لأنت تعلم أنه يمكنك الخسارة ضد برشلونة، لا مشكلة في ذلك، لكن الطرد في الدقيقة 60 أغضبني كثيرًا. لا يمكنك تخيل ذلك، لكن على أي حال، في النهاية أصبح الأمر حكاية تُذكّرني بها حتى بناتي".

وأردف أوتيت (47 عامًا): "ميسي هو أكثر اللاعبين الذين واجهتهم من حيث الصعوبة، ليس فقط لجودة مراوغاته لكن لسرعتها أيضًا. هناك العديد من اللاعبين الذين ربما كانوا يتمتعون بمهارة ميسي، لكن السرعة التي يفعل بها ذلك، لا تصدق".

وختم: "ميسي يجعل الكرة أمامك وتظن أنها سهلة، لكن عندما تحاول انتزاعها منه يكون قد ذهب بالفعل وينتهي الأمر بالكرة في الشباك، كانت مراقبته مهمة مستحيلة، لكن لحسن الحظ أنني لست الوحيد الذي مررت بوقت سيئ بسببه، هناك الكثيرون".