الثغرة المزعجة .. برشلونة يجد خيارًا مثاليًا في ليفربول لتعويض غياب بيرنال

أمام برشلونة 48 ساعة فقط لتأمين الصفقة

أكدت تقارير صحفية، أن برشلونة أجرى مفاوضات مع إدارة ليفربول، للحصول على خدمات أحد لاعبي الريدز على سبيل الإعارة من أجل سد ثغرته المزعجة.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة مارك بيرنال بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية، ما يعني غيابه لنهاية الموسم.

وكشفت صحيفة "سبورت" أن النادي الكاتالوني، يتحرك قبل يومين من غلق باب الميركاتو الصيفي لإيجاد خيار "منخفض التكلفة" بعد إصابة بيرنال لم يضيع برشلونة أي وقت بعد تأكيد أسوأ التوقعات بشأن إصابة مارك بيرنال.

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ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن اللاعب الذي تم اختياره ليحل محل بيرنال، سيكون ستيفان بايتيتش، وهو لاعب إسباني من أصل صربي يلعب مع ليفربول وهو ليس ضمن خطط المدرب الهولندي آرني سلوت.

وأشار فابريتسيو، إلى أن إدارة برشلونة تواصلت مع الريدز للحصول على خدمات لاعب خط الوسط، مقابل 4 ملايين يورو على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد، دون خيار الشراء.

وكان بايتيتش، قريبًا من الانضمام إلى نادي ريد بول سالزبورج النمساوي على سبيل الإعارة، لكنه تلقى مكالمات في الساعات الأخيرة من أعضاء الإدارة الرياضية لبرشلونة لجعله يعيد النظر في قراره بالذهاب إلى النمسا.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "لاكادينا سير"، فإن برشلونة يقع تحت الضغط لأنه يحتاج لاعبين في خط الوسط بسبب إصابات بيرنال، دي يونج، جافي وأيضًا كريستنسن وإيريك، الذين يمكنهم العمل كمحورين في حالات الطوارئ.

وأوضحت: "أمام برشلونة 48 ساعة فقط لتأمين الصفقة، سواء كان بايتيتش أو أي شخص آخر، بما يتناسب مع الوضع المالي المعقد للنادي. خصوصًا أنها عملية يستطيع النادي تحملها ولا تتطلب جهدًا ماليًا مرهقًا لخزينته".