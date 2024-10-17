انتحال فاشل لشخصية وكيل أعماله

بعد مرور أكثر من عامين على انتقاله إلى برشلونة، تبين أن النادي الكتالوني كان على وشك التعرض لعملية نصب كبرى في صفقة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفكسي.

صاحب الـ36 سنة قرر إنهاء رحلته مع بايرن ميونخ في صيف عام 2022، لينضم إلى صفوف برشلونة مقابل 45 مليون يورو، ليصبح بعدها أحد أهم اللاعبين بالفريق.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، قالت إنه أثناء انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة، كاد أن يتعرض النادي للسرقة بمبلغ مليون يورو، عن طريق شخص انتحل هوية بيني زهافي وكيل أعمال المهاجم البولندي.

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وأشارت إلى أن هذا الشخص طلب من النادي أن يدفع له مليون يورو كعمولة على الصفقة، وامتثل برشلونة لهذا الطلب وأودع المبلغ في حساب مصرفي قبرصي، قبل أن يقوم قسم الامتثال في البنك بإخطار العملاق الكتالوني بأن هذه الحركة ليست طبيعية.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه لم يكن للحساب أي تاريخ مصرفي سابق حيث تم فتحه بنفس الشهر، ليتم التواصل مع زهافي الذي أخبرهم أن هذا الشخص قام بانتحال هويته للنصب عليهم.

وبعد ذلك تمكن البنك من إيقاف عملية التحويل، ليستعيد برشلونة الأموال إلى حسابه دون أي أضرار، ولكن تأتي هذه القصة لتثير المزيد من الشكوك حول مجلس إدارة النادي برئاسة جوان لابورتا، والذي يتعرض بالفعل لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع الموارد المالية.

يذكر أن صفقة انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة يمكن وصفها بـ"الناجحة"، لأن المهاجم المخضرم نجح في تسجيل 71 هدفًا وصنع 19 في 106 مباراة بقميص الفريق حتى الآن.