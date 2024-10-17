هدف ريال مدريد وبديل ليفاندوفسكي .. برشلونة يتجه للسوق الحر لتفادي "كارثة 2026"

خطة لرفع مستوى الفريق بالمجان

يقوم نادي برشلونة الإسباني بتمشيط سوق الانتقالات جيدًا، للبحث عن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في عام 2025، وذلك من أجل رفع مستوى الفريق بأقل تكلفة ممكنة.

برشلونة يواجه أزمة محتملة في يونيو 2026، وذلك بانتهاء عقود كل من بيدري، رونالد أراوخو، جافي، فرينكي دي يونج، أندرياس كريستنسن، إريك جارسيا وبابلو توري في نفس التوقيت، ولذلك قرر النادي تحضير نفسه لإمكانية رفض أي منهم لفكرة التجديد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن إدارة النادي الكتالوني تستهدف التعاقد مع جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، والذي ينتهي عقده مع النادي الألماني الصيف القادم، دون وجود أي نية له للتوقيع على عقد جديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات تاه، إلا أنه يفضل الانتقال إلى برشلونة، وذلك بحكم العمل مع هانز فليك الذي سبق أن دربه مع منتخب ألمانيا.

ويقدم "السوق الحر" العديد من الخيارات الأخرى، مثل البرازيلي رينيلدو ماندافا لاعب أتلتيكو مدريد، وكذلك ألفونسو ديفيس ظهير أيسر بايرن ميونخ المستهدف كذلك من ريال مدريد، حيث يرفض جوان لابورتا رئيس النادي التخلي عن فكرة ضمه لإيمانهم بأنه قد يحدث نقلة نوعية بالفريق.

وفي سياق متصل يبحث النادي عن بديل لروبرت ليفاندوفسكي، المهاجم المخضرم الذي سيبلغ من العمر 37 سنة الموسم القادم، ولا يوجد أي تعويض له في ظل تلاشي إمكانية دمج فيتور روكي بالفريق من جديد بعد عودته من الإعارة مع ريال بيتيس.

وهنا يظهر خيار جوناثان ديفيد، مهاجم ليل الفرنسي المطلوب من باريس سان جيرمان، لكنه يحلم بالاتقال إلى برشلونة، وهو على استعداد لانتظار النادي الكتالوني حتى اللحظات الأخيرة.

يذكر أن برشلونة يستعد للعودة إلى نشاطه من جديد بعد نهاية فترة التوقف الدولي، وذلك بلعبه أمام إشبيلية يوم الأحد القادم في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.