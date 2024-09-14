"أنباء مزيفة" .. رومانو يخرج بدليل براءة ليفاندوفسكي من إفساد غرفة ملابس برشلونة

يتمتع بشعبية هائلة داخل الفريق

وسط البداية المميزة التي يعيشها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ظهرت بعض الأنباء التي تتهم اللاعب بإفساد أجواء غرفة الملابس في برشلونة.

الصحفي الإسباني جوان فونتيس، كشف عن شعور إلكاي جوندوجان العائد حديثًا لمانشستر سيتي بالضيق في برشلونة، بسبب سلوك ليفاندوفسكي مع الفريق وتركيزه على نفسه فقط بدلًا من مساعدة الشباب.

وهو الأمر الذي رد عليه الصحفي فابريتسيو رومانو، قائلًا لموقع "The Daily Briefing":"ليس لدي أي معلومات عن الشائعات المنتشرة في وسائل الإعلام الإسبانية، بأن ليفاندوفسكي له حضور مزعج في غرفة ملابس الفريق".

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وأضاف:"لا اعرف من أين أتت كل هذه الأنباء، لكنه خبر كاذب تمامًا، ليفاندوفسكي يتمتع بشعبية كبيرة في غرفة تبديل الملابس، هو لاعب محترف ولم يسبق له التشاجر مع زملائه في الفريق، ولم يخلق أي مشاكل مع الجهاز الفني أو الإداريين".

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جدير بالذكر أن صاحب الـ36 سنة، نجح في تسجيل 63 هدفًا في 99 مباراة لعبها منذ وصوله لبرشلونة، كما أحرز 4 أهداف في 4 مباريات في النسخة الحالية من الدوري الإسباني حتى الآن.