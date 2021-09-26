برشلونة ضد ليفانتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وليفانتي وذلك في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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برشلونة × ليفانتي

مباشر، لحظة بلحظة



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تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

نيتو

ديست - بيكيه - جارسيا - مينجويزا

نيكو- بوسكيتس - جافي

كوتينهو - لووك دي يونج - ديباي

تشكيل ليفانتي:

قرر المدرب لوبيز اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

أباريستكا

كليرك - ريدوندو - مصطفى - ميرامون

ميليرو - رادويا - بيبيلو

ألكون - مارتي - دي فروتوس

يرغب العملاق الكتالوني للفوز من أجل استغلال تعثر الريال والأتليتي يوم أمس، من أجل الاقتراب منهم أكثر وتقليص الفارق معهم، خاصًة بعد إهدار البلاوجرانا للنقاط في أخر جولتين والتعادل مع غرناطة وقادش.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة وليفانتي، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.