برشلونة وليفانتي: مباشر لحظة بلحظة

23’ انطلاقة من ليونيل ميسي ثم مررها إلى إيفان راكيتيش على حدود المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

22’ سيطرة من لاعبي برشلونة على مجريات اللقاء وتمريرات فى منتصف ملعب ليفانتي

20’ تنفيذ الركنية بعرضية من أنطوان جريزمان لداخل المنطقة تلقاها جيراررد بيكيه بتسديدة لكنها مرت بجوار القائم

19’ انطلاقة من نيلسون سيميدو من الجهة اليمنى ثم يرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

18’ تمريرة فى إتجاه انسو فاتي داخل يسار المنطقة لكن خروج موفق من الحارس أيتور وامسكها بثبات

17’ تمريرة طولية فى إتجاه أنطوان جريزمان داخل يمين المنطقة ليسددها الفرنسي بجوار القائم الايمن

16’ تمريرة بالخطأ من الحارس أيتور فيرنانديز لتصل إلى ليونيل ميسي على حدود المنطقة ليسدد كرة قوية لكن أمسكها الحارس بثبات

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ ضغط متقدم من لاعبي برشلونة على دفاعات ليفانتي في محاولة للبحث عن هدف التقدم

13’ انطلاقة من انسو فاتي من الجهة اليسري ثم يمررها إلى ليونيل ميسي على حدود المنطقة سددها جبوار القائم الايسر بقليل

12’ تنفيذ الخطأ من جوسي كامبانا بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

11’ خطأ لصالح ليفانتي بعد تدخل قوي من جيرارد بيكيه على جوسي كامبانا

10’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف ملعب ليفانتي

9’ عرضية من الجهة اليمنى فى إتجاه روجر مارتي داخل المنطقة لكنه فشل فى تسديد الكرة لتتحول إلى ضربة مرمي

8’ تنفيذ الخطأ بعرضية من ليونيل ميسي فى إتجاه المتقدم جيرارد بيكيه لكن ابعدها الدفاع منة أمامه

6’ خطأ لصالح برشلونة من خارج المنطقة من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من تونو على نيلسون سيميدو

5’ محاولة التوغل من ليونيل ميسي من على حدود المنطقة لكن استخلصها من امام روبن فيزو

3’ ركنية لفريق ليفانتي تنفذ بتمريرة قصيرة إلى روبن روكينا الذي ارسلها عرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس تير شتيجين

2’ ركنية لبرشلونة تنفذ بعرضية من ليونيل ميسي لداحل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من على القائم القريب

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

Aaaaaaand the ball is r⚽️lling at Camp Nou! #BarçaLevante