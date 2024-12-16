بدا سعيدًا للغاية.. سقوط برشلونة أمام ليجانيس يفجر ضحك نجم ريال مدريد

سخر أنطونيو روديجر نجم ريال مدريد من فريق برشلونة، بعد خسارته أمام ليجانيس بهدف نظيف أمس الأحد في الدوري الإسباني.

وتعادل ريال مدريد مع رايو فاييكانو (3-3) أول أمس السبت، وبدا أن الليلة الماضية ستكون سيئة لعشاق الميرنجي، حيث كان من المتوقع أن يفوز برشلونة على ليجانيس في ملعب مونتجويك.

لكن ذلك لم يحدث وخسر النادي الكتالوني بهدف نظيف، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية في الليجا مؤخرًا، حيث أهدر 13 من أصل 18 نقطة ممكنة في آخر 6 جولات.

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وظهر روديجر في مقطع فيديو وهو يسخر من خسارة برشلونة أمام ليجانيس، وذلك خلال حدث نظمته شركة ريد بول، إذ جرى تصويره وهو يضحك بشدة، بينما يعرض نتيجة المباراة على هاتفه المحمول.

ورغم تراجع النتائج، إلا أن برشلونة ما زال يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد (الوصيف)، ونقطة واحدة عن ريال مدريد (الثالث)، علمًا بأن النادي الكتالوني خاض مباراة أكثر من منافسيْه.