بديل نيكو ويليامز أغلى منه.. برشلونة يتحرك بشكل غريب في سوق الانتقالات

ماذا يفعل برشلونة؟!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة مهتم بالحصول على خدمات لاعب بديل لنيكو ويليامز الذي تأكدت رغبته بالاستمرار في فريقه الحالي أتلتيك بيلباو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني سيحاول ضم رافاييل لياو من صفوف ميلان الإيطالي على الرغم من معرفته بصعوبة الأمر.

وأكدت الصحيفة أن النادي بدأ منذ الأسبوع الماضي في البحث عن بدائل لنيكو ويليامز بعدما فشلوا في ضمه لصفوف الفريق بسبب رغبته في الاستمرار لموسم إضافي في الفريق الباسكي.

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وكشفت كذلك أن اللاعب يحظى بإعجاب المدير الفني هانسي فليك ومديرين برشلونة، لكن عملية انضمامه لهم لن تكون سهلة أبدًا، مؤكدة أن ميلان لن يوافق على رحيل بأقل من 90 مليون يورو وهو رقم ضخم بالنسبة لظروف برشلونة الاقتصادية حاليًا.

جدير بالذكر أن برشلونة يعتمد بشكل أساسي في تلك الصفقة على علاقاته الطيبة بوكيل اللاعب جورج مينديش ويأمل أن يتدخل لحسم الأمور لصالحهم.