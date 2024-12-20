بيكيه: بصفتي كمشجع سأحبس فيجو وانتظروني في برشلونة قريبًا!

ظهور ساخر لمدافع برشلونة المعتزل

كعادته يعشق المدافع الإسباني السابق جيرارد بيكيه إثارة الجدل منذ اعتزاله، لذلك حلقته في برنامج "لا ريفويلتا" شهدت العديد من اللقطات المثيرة خاصة لجماهير برشلونة.

بيكيه كان ضيفًا مع المقدم الساخر ديفيد برونكانو، وقال في بداية حديثه:"لقد أحضرت هدايا، لكنهم أخبروني أنك من تدير كل شيء، جلبت قناع دوري الملوك وأحضرنا لك قميص أبطال الملوك والملكات وشارتنا".

وتحدث بعدها عن شعره قائلًا:"عندما يناسبك شيئًا ما لا تلمسه، قمت بحلقه وتغيرت قليلًا، ولكن تشافي شعره يظل كما هو دائمًا منذ 20 سنة، أمر مستفز للغاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق كذلك إلى لويس فيجو نجم برشلونة وريال مدريد السابق، حيث قال:"كعاشق لبرشلونة يجب عليه الحكم عليه ووضعه في السجن، ولكن كشخص رأيته مؤخرًا وكان يتحدث بشكل جيد جدًا، هل قلت له : "فيجو، تناول خصيتي"؟، لا، تذكر أنني كنت في أبو ظبي ولم يظهر عليه الغضب".

وأما عن حياته الخاصة:"علينا أن نفعل شيئًا ما عندما يتوقف الناس عن معرفتنا، يجب أن نملأ الأنا، لدي الكثير منها لأنني مغرور جدًا، لا أحتاج أن يحبني الناس، يجب أن أتأقلم، لكني أكثر هدوءًا من أي وقت مضى ومشتتًا بموضوع دوري الملوك".

المقارنة بين يورو 2024 والبطولة التي حصل عليها مع إسبانيا في 2010:"أعتقد أنه لا يوجد أفضل أو أسوأ، عندما تكون هذه هي المرة الأولى تكون متحمسًا للغاية، لويس أراجونيس تعرض لانتقادات كثيرًا لكنه واجهها وفاز بالبطولة".

وعن اللاعب الذي كان يريد أن يلعب معه في إسبانيا وقتها:"سأختار لامين يامال، نحن نتحدث عن لاعب موهوب للغاية، تدربت معه عندما كان عمره 15 سنة، بعدها رحلت وقررت المغادرة بعد التخلي عن عام ونصف من راتبي لأننا كنا نفتقر إلى المال".

وواصل حديثه:"في الوقت الحالي، لا أتمكن حتى من اللعب في الدوري الكتالوني الثالث، صفر حافز وكذلك لياقة بدنية، لم ألمس الكرة خلال عامين، في مرحلة ما سأرتبط ببرشلونة مرة أخرى، لكن ليس الآن".

وخلال المقابلة التي أجراها بيكيه لاحظ النجم الإسباني المعتزل صراخ الجماهير كثيرًا عندما تم ذكر اسم فيجو، ليكون رده أن هناك الكثير من عشاق ريال مدريد بالمكان في الوقت الذي ظن فيه أن البرنامج يساريًا.