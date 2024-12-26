اختيار غريب .. لامين يامال يكشف اسم الظهير الأصعب الذي واجهه حتى الآن

ليس من الأسماء المألوفة للجميع

لا يتمتع النجم الشاب لامين يامال بخبرة كبيرة في الملاعب، ولكنه في خلال عامين واجه العديد من المدافعين الكبار، وعندما قرر اختيار أصعبهم كان اختياره غريبًا!

يامال الذي تم تصعيده في برشلونة خلال حقبة المدرب تشافي هيرنانديز، لعب أمام ريال مدريد أكثر من مرة، وواجه منتخبات كبرى مثل فرنسا وإنجلترا في يورو 2024، ومع ذلك كان الظهير الأصعب الذي لعب أمامه من لايبزيج.

وقال صاحب الـ17 سنة في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" إن ديفيد راوم لاعب لايبزيج ومنتخب ألمانيا، هو الظهير الذي تسبب له في أكبر قدر من المتاعب عندما لعب أمامه مع إسبانيا في يورو 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح يامال عن سر اختياره:"إنه مدافع قوي للغاية، عندما لعبت أمامه في اليورو بمباراة ألمانيا في ربع النهائي، أثبت أنه خصم يصعب التغلب عليه".

يذكر أن يامال يتعافى حاليًا من إصابة بالتواء في الكاحل، ومن المتوقع أن يعود إلى برشلونة مرة أخرى في أوائل أو منتصف شهر يناير القادم.