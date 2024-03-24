أهم صفقات الصيف المقبل.. تشافي يستخرج 4 جواهر من منجم برشلونة!

ضمنوا مكانًا في الحقبة الجديدة

تمكن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، من استخراج 4 جواهر شابة من منجم الفريق الكتالوني، الذي ما زال ينافس في دوري أبطال أوروبا (ربع النهائي).

وأعلن تشافي رحيله بنهاية الموسم الجاري، بعدما ودع الفريق مسابقة كأس الملك، وخسر نهائي السوبر، كما تعقدت حساباته في الدوري الإسباني، حيث يبتعد بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أنه رغم إعلان تشافي رحيله، إلا أن 4 لاعبين شباب ضمنوا تواجدهم في الفريق الأول الموسم المقبل، بصرف النظر عن اسم المدير الفني.

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ويأتي رأس الرباعي لامين يامال صاحب الـ16 عامًا، الذي ضمن مكانًا أساسيًا على الرواق الأيمن في تشكيلة تشافي، ولعب 39 مباراة هذا الموسم، مع 6 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

كذلك يتمتع باو كوبارسي بمكان دائم في الفريق الأول الموسم المقبل، حيث قدم أداء مبهرًا في قلب دفاع برشلونة منذ بداية 2024، إذ خاض 13 مباراة، وتم استدعاؤه للمنتخب الإسباني في سن 17 عامًا.

في المرتبة الثالثة، يتواجد هيكتور فورت، صاحب الـ17 عامًا الذي لعب 7 مباريات وقدم أداء رائعًا، إذ غطى غياب بالدي ثم غياب كانسيلو كظهير أيسر، رغم أن مركزه الطبيعي هو الظهير الأيمن.

ولعب مارك جويو أيضا 7 مباريات مع الفريق الأول هذا الموسم، وسجل هدفين، ويتوقع أن يكون صاحب الـ18 عامًا عنصرًا أساسيًا في الفريق الأول الموسم المقبل.