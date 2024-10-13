صدمة جديدة في الطريق لبرشلونة .. لامين يامال يثير القلق بعد لقاء إسبانيا والدنمارك!

يامال تعرض لإصابة خلال لقاء إسبانيا ضد الدنمارك

يبدو أن برشلونة سيتلقى صدمة جديدة، وهذه المرة سيكون بطلها النجم لامين يامال، وذلك بعد ظهوره بشكل مقلق عقب مباراة إسبانيا ضد الدنمارك مساء أمس السبت.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز على الدنمارك بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، حيث شارك يامال بصفة أساسية في تلك المواجهة.

وشوهد يامال وهو يعرج أثناء خروجه من ملعب إنريكي روكا دي مورسيا، وذلك بعد أن تعرض للعديد من التدخلات البدنية القوية من لاعبي منتخب الدنمارك.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الفحوصات الأولية تؤكد عدم الراحة في عضلات الساق اليسرى بسبب الحمل الزائد، حيث سيتم تقييمه مرة أخرى اليوم الأحد من جانب أطباء اتحاد الكرة الإسباني لمعرفة طبيعة إصابته.

وكان لامين هو آخر لاعب يستقل حافلة منتخب إسبانيا بعد المباراة، حيث كان يسير ببطء شديد، في محاولة منه لإخفاء معاناته من الإصابة أمام الجماهير التي كانت تنتظره لالتقاط صور معه، ولكن لم يتمكن من هذا الأمر، إذ كان يعرج بشكل واضح.

وشهدت مباراة إسبانيا والدنمارك تدخلات قوية من جانب فيكتور نيلسون وفيكتور كريستيانسن، حيث حصل الثنائي على البطاقة الصفراء بسبب تلك التدخلات.

ويشعر برشلونة ومدربه الألماني هانسي فليك بالقلق حاليًا بشأن يامال، في ظل سلسلة الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الماضية، كما أن اللاعب الشاب لعب الكثير من المباريات هذا الموسم.