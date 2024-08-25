حفاظًا على إرث برشلونة .. فليك يختار عناصره الجديدة من ملعب يوهان كرويف!

في انتظار المزيد من مواهب لا ماسيا..

قرر الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق الكرة بنادي برشلونة، أن يحافظ على الإرث الكتالوني، وأن يستعين بمواهب لا ماسيا، من أجل تدعيم صفوفه خلال المرحلة المُقبلة.

وتولى هانزي فليك، تدريب برشلونة، بعد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب تشافي هيرنانديز، حيث استهل الموسم الجديد، بالفوز على فالنسيا بنتيجة (2-1)، ثم كرر فوزه على أتلتيك بيلباو بنفس النتيجة، في أولى جولتين من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن هانزي فليك قرر التعامل مع الإصابات وأزمة "استحالة" التوقيع، بالاستعانة باللاعبين الشباب، مثل مارك بيرنال، مارك كاسادو، جيرارد مارتن لإكمال تشكيلته.

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وتواجد فليك، برفقة مساعده ماركوس سورج، في ملعب يوهان كرويف، لمتابعة مباراة لرديف برشلونة أمام ريال يونيون، من أجل تسليط الضوء على المواهب الشابة، تمهيدًا للاستعانة بهم في الفترة المُقبلة.

ويعاني برشلونة من عدة إصابات في صفوفه، مثل مارك أندري تير شتيجن، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، جافي، فرانكي دي يونج، وأنسو فاتي، فيما تعاقد النادي الكتالوني مع صفقتين خلال موسم الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع داني أولمو من لايبزيج، مقابل 55 مليون يورو، وضم باو فيكتور من جيرونا، مقابل 2.7 مليون يورو.