"اكتشفت المشكلة".. فليك: على برشلونة أن يتغير وهذا ما يجب القلق بشأنه!

ماذا قال المدرب الألماني؟

لم يخف هانز فليك مدرب برشلونة قلقه الشديد بعد خسارة الفريق أمام لاس بالماس (1-2)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وتعد الهزيمة هي الأولى للنادي الكتالوني في ملعبه "مونتجيوك" بالليجا هذا الموسم، علمًا بأنها الخسارة الثانية في آخر 3 مباريات بالمسابقة (حصد نقطة واحدة)، ليبقى في الصدارة برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد (الذي خاض مباراتين أقل).

وقال فليك في تصريح لقناة "موفيستار": "لم نكن في يومنا، في الشوط الثاني أتيحت لنا فرص أكثر، لكن اليوم لم يكن في صالحنا".

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وأضاف: "عندما نتحكم في المباريات، نكون قادرين على اللعب بشكل جيد وتوليد الفرص، لكن عندما لا نفعل ذلك، هنا تكمن المشكلة".

وواصل: "يجب أن نتغير وندافع بشكل أفضل، إذا لم تسجل هدفًا يصبح الحفاظ على الشباك النظيفة أكثر صعوبة، لكن الأمر لا يتعلق فقط بمدافعي الفريق، بل بالفريق بأكمله، يجب أن نعود ونتواصل مرة أخرى".

وختم: لدينا بعض المباريات الصعبة في الدوري الإسباني، ثم هناك مباراة دورتموند في دوري الأبطال، لا أريد التحدث عن أي لاعب بعينه، أعتقد أنه كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل كفريق وهذا هو ما يجب أن يقلقنا".