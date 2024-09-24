"مهلة 10 أيام فقط".. مطالبات داخل برشلونة بـ"استفتاء ملزم" لسحب الثقة من لابورتا!

أزمة في الداخل الكتالوني..

شنت 6 مجموعات رأي في الجمعية العمومية لبرشلونة هجومًا على جوان لابورتا، رئيس النادي، مطالبين بـ"استفتاء ملزم" لتجديد/سحب الثقة في مجلس الإدارة الحالي.

وذكرت المجموعات الست في بيان رسمي: "لا يمكننا السماح للإدارة الحالية بمواصلة رهن مستقبل النادي، حان الوقت لأن يقرر الأعضاء والشركاء ما إذا كانوا يثقون في هذه الإدارة خلال السنوات المقبلة أم لا".

وحسب البيان، فإنه "بعد 3 سنوات ونصف من تولي المنصب، نرى أن الإدارة كانت متقلبة وعرضت الجدوى الاقتصادية وسمعة النادي للخطر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطالب المحتجون بإجراء "استفتاء إلكتروني ملزم"، يسمح للأعضاء الذين يحق لهم التصويت باتخاذ قرار "إذا كان لابورتا وفريقه يجب أن يستمروا في إدارة النادي أم لا".

ونقلت شبكة "ريليفو" عن مجموعات الضغط أنه "تم تقديم المقترح إلى إدارة برشلونة، وإذا لم نتلق ردًا خلال 10 أيام، فسوف نعمل على تفعيل آليات أخرى".

TOD

وتأتي على رأس الاتهامات الموجهة لمجلس الإدارة "إساءة استخدام الروافع المالية، والتعامل غير الجيد مع أساطير النادي مثل ليونيل ميسي ورونالد كومان وتشافي هيرنانديز، والتصرف غير الملائم مع قضية نيجريرا، والافتقار إلى الشفافية في الكثير من الملفات".