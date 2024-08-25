متى يلعب نجم البارسا؟

يواجه برشلونة تحديًا كبيرًا في تسجيل النجم الإسباني داني أولمو ضمن قائمة الفريق، حتى يتسنى له المشاركة في الليجا.

وغاب أولمو عن مباراتي برشلونة أمام فالنسيا وأتلتيك بيلباو، بسبب عدم قدرة الفريق على توفيق أوضاعه المالية وتحقيق التوازن في قانون اللعب المالي النظيف.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن أولمو يدرك الصعوبات التي يواجهها برشلونة، مشيرًا إلى أنه هادئ للغاية ويعلم أن ظهوره الأول سيكون أمام رايو فاييكانو (الثلاثاء) أو في أسوأ الأحوال أمام بلد الوليد (السبت المقبل).

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وأضافت: "برشلونة يسعى لإغلاق بعض الصفقات، مثل لينجليت مع أتلتيكو مدريد، أو التوصل إلى صفقة كبرى تتعلق بالرعاية أو بيع الأصول".

وختمت: "كملاذ أخير يمكن أن تسلك إدارة برشلونة طريقًا آخر، وهو تقديم ضمانات إلى رابطة الدوري الإسباني "لاليجا"، تلزم البارسا بتنفيذ خطة منضبطة مقابل السماح بتسجيل أولمو ليخوض مباراته الأولى في الليجا.

وسبق لإدارة لابورتا أن فعلت هذا الإجراء من قبل لتسجيل جويل كوندي في أسرع وقت، بعدما هدد اللاعب بالرحيل عن النادي، إذا لم يجد اسمه في قائمة الفريق.