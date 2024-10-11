وسط حملات التشكيك .. كوبارسي يُنصف تشافي ويختار نجمه المفضل!

ظروف صعبة أنهت تجربة المدرب الكتالوني

وسط حملات الهجوم المستمرة والتلميح بالانتقاد لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق، خرج باو كوبارسي للدفاع عنه والاعتراف بفضله في مسيرته الكروية.

العديد من المناقشات دارت الفترة الأخيرة بين مشجعي برشلونة، حول أساليب المدرب هانز فليك في التدريبات، والتي تساعد اللاعبين على تحمل المباريات بدنيًا بشكل أفضل، وهو أمر لم يحدث مع تشافي.

وقال كوبارسي عند سؤاله عن الاختلافات بين الثنائي:"إنهما مدربان مختلفان، لقد تدربنا جيدًا مع تشافي وبسبب ظروف الحياة لم تمر الأمور بشكل جيد، ونحن الآن سعداء جدًا بوجود فليك معنا".

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وعن مساعدة تشافي له ودوره في تصعيده:"لقد كان بجانبي دائمًا وساندني في بداياتي، لذلك أنا سعيد للغاية بما فعله من أجلي".

وفي نهاية حديثه قال المدافع الشاب إنه يطمح في أن يكرر تجربة كارليس بويول قائد برشلونة السابق، والتمتع بصفاته القيادية داخل وخارج الملعب من خلال مساعدة زملائه وتحفيزهم.