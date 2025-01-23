نجمة ريال مدريد رحبت بالأمر..

كشفت كاتا كول، حارسة مرمى برشلونة، عن موقفها من إقامة مباريات كأس السوبر الإسباني للسيدات خارج البلاد، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية أسوة بذات البطولة للرجال التي أقيمت نسختها الأخيرة في جدة.

وكان رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني، قد أثار جدلًا واسعًا بين أوساط الكرة النسائية، بسبب مخططه لنقل السوبر إلى السعودية من أجل زيادة المداخيل المالية للكرة النسائية.

وقالت كاتا كول بعد انتصار فريقها على أتلتيكو مدريد (3-0)، في نصف نهائي السوبر الإسباني: "نقل البطولة إلى السعودية؟ سمعنا نفس الشيء مثلكم. لا نعرف شيئًا عن ذلك، كنت أناضل بما تمر به النساء في كرة القدم لذلك يجب علينا دراسة الأمر بعناية".

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وأضافت: "باعتباري من مايوركا، كنت أدرك تمامًا ما عانت منه زوجات اللاعبين. لذلك علينا أن ندرس ذلك بعناية"، وذلك في إشارة لادعاء كريستينا بالافرا، زوجة لاعب ريال مايوركا داني رودريجيز، تعرضها للعديد من المضايقات هي وبعض المشجعين لريال مايوركا بعد انتهاء مباراة الفريق ضد ريال مدريد في السوبر الإسباني، حيث وجدت صعوبة كبيرة في الخروج بأمان من مدرجات ستاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة.



وأضافت: "بالطبع نود أن يستشار رأينا عما إذا كنا نريد نقل البطولة إلى هناك أم لا. وماذا سنجيب؟ حسنًا، لا أعرف. عندما يحدث ذلك سيتعين علينا إبداء رأينا".

وتابعت: "إذا قرر النادي أنه يتعين علينا الذهاب، فسنستجيب، لكنني لا أعرف ماذا أقول أيضًا لأننا لا نعرف ما إذا كان ذلك سيحدث".

ويُعتقد أن السعودية قد قدمت هذا الاقتراح كجزء من شروط العقد الجديد مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وردت حارسة برشلونة: "لم يخبرنا النادي بأي شيء. كلاعبات، ليس الأمر فقط حول الذهاب هناك. إنه عن الرحلة، والجماهير وأمور أخرى".

وفي نفس السياق، قالت كاترينا كارمونا، قائدة ريال مدريد، بتوجه أكثر هدوءًا: "إذا قرروا نقل الكأس إلى السعودية في هذا الحالة، فسيجب على القوانين أن تتبع ولن يكون هناك مشكلة".

يذكر أن بطولة السوبر الإسباني للسيدات كانت قد انطلقت في 1997 واستمرت لـ4 نسخ فقط حتى توقفت عام 2000، وبعد 20 عامًا من الجمود عادت للواجهة بـ5 نسخ أخرى، فازت نساء برشلونة بـ4 منها وأتلتيكو مدريد بواحدة.