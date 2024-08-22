بعد اقتحام الهلال لصفقة كانسيلو .. برشلونة يلجأ إلى بطل الأولمبياد لحل أزمة الظهير!

البرتغالي هو الخيار المفضل لديكو

بعد اقتراب فقدان الأمل في الحفاظ على خدمات جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، قرر برشلونة التوجه نحو هدف آخر سيكون أقل تكلفة وهو مارك بوبيل لاعب ألميريا.

كانسيلو قضى الموسم الماضي معارًا إلى برشلونة، وكان يطمح النادي الكتالوني في تحويل الصفقة إلى شراء دائم أو استعارته مرة أخرى، ولكن الأمور أصبحت صعبة للغاية، ليدخل الهلال السعودي بكامل قوته لحسم صفقة الدولي البرتغالي قبل أيام من إغلاق السوق.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت عبر شبكة "ريليفو" إن بوبيل حاليًا هو الخيار المفضل لدى المدرب هانز فليك، بعد الصيف المثير الذي قضاه اللاعب، بحصوله على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 مع المنتخب الأولمبي الإسباني.

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اللاعب كان على وشك التوقيع مع أتالانتا الإيطالي، حيث ارتدى قميص الفريق واجتاز الفحص الطبي، ولكن الصفقة فشلت بعد تفضيل التعاقد مع البرازيلي ويسلي، ليصبح من الخيارت المحتملة لفليك لحل أزمة الظهير الأيمن.

وقالت "سبورت" إن اسم بوبيل يتمتع بشعبية هائلة داخل كشافة برشلونة واللجنة الفنية، حيث يعتبر صاحب الـ21 سنة توقيعًا للحاضر والمستقبل وصاحب جودة عالية، وزامل بعض اللاعبين في برشلونة خلال أولمبياد باريس ويعرفهم جيدًا.

وكان أتالانتا على استعداد لدفع 15 مليون يورو كمبلغ ثابت و5 ملايين كإضافات لضم النجم الشاب، لذلك سيحتاج برشلونة إلى دفع قيمة مماثلة للتعاقد معه هذا الصيف.

جدير بالذكر أن بعض التقارير أكدت أن ديكو يحتفظ بآماله في ضم كانسيلو حتى اللحظات الأخيرة، ولكن إصرار مانشستر سيتي على بيع اللاعب وليس إعارته يُعقد الموقف كثيرًا على النادي الكتالوني.