"عليكم بالرحيل في هذا الموعد" .. برشلونة يقع في ورطة "أوروبية" بسبب ملعب مونتجويك!

كيف سيحل برشلونة تلك الأزمة؟

وضع مجلس مدينة برشلونة النادي الكتالوني في ورطة كبيرة، بسبب ملعب مونتجويك، الذي يلعب البلوجرانا جميع مبارياته عليه منذ الموسم الماضي.

وأكدت صحيفة "AS" الإسبانية، على أن مجلس مدينة برشلونة، أبلغ النادي الكتالوني، بانه بداية من شهر مايو المقبل، سيتم تجهيز ملعب مونتجويك، من أجل استضافة بعض الفعاليات الثقافية، التي من الصعب التوفيق بينها وبين أي نشاط آخر.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة لن يستطيع خوض مبارياته على مونتجويك بداية من مايو 2025، وهو ما يضع البلوجرانا في أزمة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي يمنع تغيير الملعب في المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وستقام آخر مباريات من المرحلة الأولى بدوري الأبطال لبرشلونة أمام فريق أتالانتا الإيطالي يوم 29 يناير 2025، فيما يخطط النادي العودة لملعبه "كامب نو" في نهاية العام الجاري، مما يصعب عليه مسألة التوفيق بين خوض المباريات المحلية على كامب نو، ودوري الأبطال على ملعب مونتجويك.

وبالتالي سيكون أمام برشلونة 3 أشهر "فبراير، مارس، أبريل"، لتحقيق التغيير في استراتيجيات اللاعب، حيث ستكون بالعودة تدريجيًا على ملعب كامب نو، بمعنى استخدام 60% من مقاعد الملعب.

ويسعى برشلونة لمواجهة مشاكل مرتبطة باللعب على ملعب لا يزال في مرحلة البناء بسبب إنشاء المدرج الثالث، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء الملعب الجديد عام 2026.