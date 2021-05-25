برشلونة قريب من ضم دوناروما والإطاحة بتير شتيجن

خطوة مفاجئة..

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يفكر في التعاقد مع حارس المرمى الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما والتخلص من الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

الحارس الإيطالي أصبح مطروحًا في السوق مجانًا بعد انتهاء عقده مع ميلان، وبرشلونة الذي بات لا يثق في حارسه الألماني خلال الوقت الحالي.

مينو رايولا وكيل النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما قد عرض على جوان لابورتا رئيس برشلونة انتقال اللاعب مجانًا لصالح فريقه في وقت سابق حسب الصحف الإسبانية.

في تلك الحالة وبحسب ما أكدت الصحيفة فاللاعب الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة لن يتواجد مع الفريق بعد ضم دوناروما.

وأوضحت الصحيفة أن فكرة جوان لابورتا هي ضم دوناروما ليكون الحارس الأساسي للفريق وبشكل مجاني، على أن يتم بيع تير شتيجن والاستفادة ماديًا منه.

وكان تير شتيجن قد أظهر مستويات متذبذبة في الموسم الجاري رفقة برشلونة في كافة البطولات، واتضح لاحقًا أنه كان يلعب وهو يعاني من إصابة وخضع لعملية جراحية يوم الخميس في السويد ستبعده عن بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وينتهي العقد الخاص بدوناروما بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم تجديده حتى الآن، وتتبقى أسابيع قليلة حتى تاريخ الـ 30 من يونيو، حيث سيصبح لاعبًا حرًا من بعده.

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جدير بالذكر أن ميلان قد تأهل بالفعل إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن يبدو أن ذلك لن يمنع الحارس الإيطالي الشاب من الرحيل عن صفوف الروسونيري.