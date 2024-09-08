على خطى برشلونة قبل تقنية الفيديو.. فضيحة في دوري السيدات الإسباني

جدل كبير مع انطلاق الدوري الإسباني للسيدات...

شهدت مباراة ليفانتي وأتلتيك بيلباو، في افتتاح الدوري الإسباني للسيدات، جدلًا تحكيمًا كبيرًا، بعد عدم احتساب هدفًا الكرة تجاوزت فيه خط المرمى.

ونجح بيلباو في خط نقاط المباراة كاملة، بعد فوزه بهدف دون رد، وسط اعتراضات من جانب ليفانتي، مع مطلع الشوط الثاني عندما سددت إحدى اللاعبات تسديدة ارتطمت بالعارضة وسقطت داخل حدود المرمى، ورفضت الحكم احتساب الهدف.

ومن جانبها علقت ماريا فيلانوفا، مستشارة نادي ليفانتي، على تلك الواقعة عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" وكتبت: "انتهت المباراة بشكل غريب، ولكن ما كان سيحدث لو أقرت الحكمة بصحة هدفنا، لقد حصل بيلباو على نقاط المباراة كاملة".

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وتطالب الأصوات بتطبيق تقنية الفيديو، في الدوري الإسباني للسيدات للتقليل من تلك الحالات الجدلية، إلا أنه وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" لم تتخذ الأندية خطوة حقيقية لتطبيق تلك التكنولوجيا في الملاعب.

جدير بالذكر أن حالة مباراة ليفانتي وأتلتيك بيلباو، تعيد للأذهان، الموسم الذي سبق تطبيق تقنية الفيديو، في دوري الرجال، وتحديدًا مباراتي برشلونة، أمام ريال بيتيس، وفالنسيا، عندما لم يتم احتساب الكرة هدفًا بالرغم من تجاوزها خط المرمى.