برشلونة في ورطة .. "يويفا" يفتح تحقيقًا رسميًا في قضية نجريرا

يويفا يزيد من معاناة برشلونة في قضية نيجريرا

shahid

تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة جديدة، فيما يخص القضية المشهورة بـ"قضية نجريرا"، بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بفتح التحقيق في تلك القضية.

وكان المدعي العام في إسبانيا، قد فتح تحقيقًا في تلقي شركة لنيجريرا أمولًا من نادي برشلونة، من أجل الحصول على المشورة أثناء تواجده كنائب لرئيس لجنة الحكام الإسباني.

وأشار "يويفا" عبر بيان رسمي نشره إلى أنه وفقًا للمادة 31 (4) من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تم تعيين مفتشي الاتحاد الأوروبي للأخلاقيات والتأديب، لإجراء تحقيق بشأن انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي من جانب برشلونة".

وأصبح برشلونة متهمًا بدفع أموال إلى نيجريرا خلال الفترة من 2016 إلى 2018، من أجل ضمان عدم اتخاذ أي قرارات تحكيمية ضده، وهو الأمر الذي نفاه نيجريرا، والذي أكد على أنه كان يقدم استشارات شفهية للنادي الكتالوني.

ويحاول الاتحاد الأوروبي التواصل مع السلطات الإسبانية، من أجل تحديد حدوث أي أعمال فساد في برشلونة، حيث أصبح النادي ينتظر الآن من أجل معرفة نتيجة العديد من القضايا ضدهم.

Shahid