برشلونة في سباق مع الزمن .. النادي الكتالوني عاجز عن تسجيل نجمه!

ما سبب الأزمة؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن برشلونة مازال يجد صعوبة في تسجيل نجمه ماركوس ألونسو، بقائمة الفريق وبالتالي لا يحق للاعب المشاركة مع الفريق حتى حل الأزمة.

وقد يدخل فريق برشلونة مواجهة قادش غدًا الأحد، ببطولة الدوري الإسباني بدون ألونسو، بالإضافة لغياب تشافي هيرنانديز مدرب الفريق ورافينيا، بسبب إيقافهم.

ولم يتمكن تشافي، من استدعاء ماركوس ألونسو وإيناكي بينيا، في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني أمام خيتافي لأنهما لم يتم تسجيلهما حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" يصر تشافي، على أهمية تسجيل اللاعبين سريعًا والأولوية لماركوس ألونسو، نتيجة إصابة رونالد أراوخو.

وتابعت الصحيفة، أن نادي برشلونة يسعى للحصول على الأموال التي يجب أن تأتي من صندوق نادي ليبيرو الألماني والتي يجب إيداعها في نهاية هذا الشهر، وتم توقيع العقد ومن الصعب جدًا تغييره لذلك لن يتم حل الأزمة وتسجيل اللاعبين حتى نهاية شهر أغسطس.

ويبدو أن كل شيء يشير إلى أن ماركوس ألونسو وإيناكي بينيا، قد يستمر غيابهم أيضًا في المباراة التالية ضد فياريال وقد يظهران لأول مرة في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف ضد أوساسونا.