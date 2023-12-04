برشلونة في أزمة بسبب مباراة أتلتيكو مدريد .. المعدل الأسوأ هذا الموسم!

النادي الكتالوني في حاجة لحسم أمور ملعبه الجديد سريعًا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد عانى من رقم سلبي جديد أمام أتلتيكو مدريد بعيدًا عن الملعب والنتيجة، بعد أن حقق الفوز بهدف نظيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الفريق قد شهد أقل معدل حضور جماهيري خلال الموسم الجاري.

وكانت مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيش قد شهدت أقل معدل حضور جماهيري للنادي الكتالوني هذا الموسم بواقع 38,183 متفرجًا، قبل أن يقل ذلك العدد إلى 34,568 أمام أتلتيكو مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا العدد ترك حوالي 38% من مقاعد الملعب فارغة في ليلة أحد، حيث تصل سعة الملعب إلى 56 ألف مقعد، في وقت لم يتم تجديد سوى 17 ألف تذكرة موسمية من قبل جماهير النادي.

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جدير بالذكر أن سعر أرخص تذكرة في برشلونة حاليًا تصل إلى 100 يورو، ومن المتوقع أن يعود الفريق إلى ملعب كامب نو بمجرد الانتهاء من التجديدات بحلول عام 2025.