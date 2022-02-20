برشلونة في أمان رغم إصابات مباراة فالنسيا

طمأنت الصحف الإسبانية جماهير برشلونة على حالة الثنائي جافي وإيريك جارسيا، بعد تعرضهما للإصابة في مباراة فالنسيا.

جارسيا استُبدل مع بداية الشوط الثاني لحساب أوسكار مينجويزا، بينما غادر جافي في الدقيقة 81 وحلّ محله أداما تراوري.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن إخراج جارسيا أتى للوقاية ليس إلا، بعد ملاحظة بعض الآلام في أوتار ركبته اليمنى والخوف من تفاقهما.

أما جافي، الذي عانى من آلام في الإبهام، فإن الإصابة ليست بخطيرة بكل الأحوال ولن تعيقه عن التواجد أمام نابولي يوم الخميس.

فالنسيا وبرشلونة وإشادة واجبة .. هكذا تؤكل الكتف يا تشافي

ومن المقرر أن يستعيد تشافي هيرنانديز لخدمات جيرارد بيكيه أمام نابولي بعدما غاب عن مباراة فالنسيا للإيقاف إثر طرده أمام إسبانيول.

هكذا تكون غيابات البرسا أمام النادي الإيطالي ممفيس ديباي وأنسو فاتي، وصامويل أومتيتي وكليمون لونجليه وسيرجي روبيرتو. بعد عودة مارتن برايثوايت ورغم عدم مشاركته حتى الآن.

برشلونة تعادل ذهابًا في كامب نو مع كتيبة لوتشيانو سباليتي بهدف لمثله، ويتعين عليه العودة بانتصار من ملعب دييجو آرماندو مارادونا لبلوغ دور الـ16 من الدوري الأوروبي.