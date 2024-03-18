برشلونة في الصدارة وأين ريال مدريد؟! .. جدول ترتيب الدوري الإسباني دون تقنية فيديو!

ترتيب برشلونة وريال مدريد بدون أخطاء تقنية الفيديو...

نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية إحصائية عن جدول ترتيب الدوري الإسباني، بدون الاعتماد على أخطاء تقنية الفيديو، والتي تسببت في الكثير من الجدل هذا الموسم.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني ومعه 64 نقطة، وجيرونا في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الفريق الكتالوني.

وبحسب الإحصائية التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، فإنه بدون أخطاء تقنية الفيديو، فإن ريال مدريد وبرشلونة، سيتساويان في ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة لكل فريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسيكون جيرونا في المركز الثالث ومعه 60 نقطة، وأتلتيك بيلباو في المركز الرابع برصيد 58 نقطة، وأتلتيكو مدريد في المركز الخامس ومعه 54 نقطة.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لاستضافة لاس بالماس في الجولة القادمة من الدوري، بينما سيلعب ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو على ملعب سانتياجو برنابيو.