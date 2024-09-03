كابوس التوقف الدولي.. نجم برشلونة يتعرض للإصابة

متى يعود نجم إسبانيا؟

تلقى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة نبأ سيئًا، حيث تعرض لاعب الوسط فيرمين لوبيز، لإصابة مقلقة أثناء فترة التوقف الدولي الجارية.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لوبيز أصيب بتمزق في الألياف العضلية، أثناء مشاركته في التدريبات مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا.

وأوضحت أن فيرمين سيخضع للتصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة التشخيص الدقيق لحالته، على أمل أن يعود في أقرب وقت ممكن.

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ولفتت "سبورت" إلى أن لوبيز قد يبتعد عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، علمًا بأنه حصل على راحة في بداية الموسم الحالي، بسبب مشاركته مع إسبانيا في أولمبياد باريس 2024.

ويعاني برشلونة من إصابات عديدة، أبرزها جافي ومارك برنال في خط وسط الفريق الكتالوني.