صورة | بـ"ملابس متسخة" .. نجم برشلونة يشارك في عمليات تنظيف القرى بعد هجومه على الحكومة!

لفتة رائعة من نجم نادي برشلونة..

قام فيران توريس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بلفتة أكثر من رائعة؛ بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت فالنسيا والمقاطعات المجاورة في البلاد.

ما يقرب من 220 شخصًا لقوا حتفهم في الفيضانات، التي سببتها الأمطار الغزيرة في فالنسيا والمقاطعات المجاورة، خلال شهر أكتوبر 2024، مع وجود 80 شخصًا في عداد المفقودين.

واستغل توريس "عطلة" نهاية الأسبوع؛ للذهاب إلى فالنسيا، والمساعدة في عمليات "تنظيف" القرى التي ضربتها الفيضانات، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على المتضررين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ يظهر خلالها نجم نادي برشلونة بـ"ملابس متسخة"، أثناء مشاركته في عمليات تنظيف القرى المتضررة من الفيضانات.

ومنذ الساعات الأولى للفيضانات، أظهر اللاعب تضامنه مع المتضررين، إلى جانب انتقاده لطريقة تعامل الحكومات الإقليمية والمركزية مع الكارثة؛ حيث قال: "الدولة فاشلة.. الشعب ينقذ الشعب".

توريس البالغ من العمر 24 سنة، ولد في "فويس" بمدينة فالنسيا الإسبانية؛ حيث تدرج في مختلف الفئات السنية للنادي المحلي هُناك، قبل الانتقال إلى العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، في صيف عام 2020.

وفي يناير من عام 2022.. عاد فيران توريس إلى إسبانيا مجددًا، وهذه المرة من بوابة العملاق الكتالوني برشلونة، الذي مثّله في 123 مباراة رسمية - حتى الآن -، مسجلًا 26 هدفًا وصانعًا 15 آخرين.

جدير بالذكر أن توريس يغيب عن برشلونة، منذ تعرضه للإصابة في "أوتار الركبة"، يوم 6 أكتوبر 2024، خلال الفوز على ديبورتيفو ألافيس (3-0)، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.