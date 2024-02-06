ما لم يُشاهد في طرد روكي المثير للجدل.. ليفاندوفسكي أنقذ برشلونة من كارثة أكبر!

مهاجم برشلونة "المطرود" كان ضحية!

كشف تقرير صحفي إسباني عن كواليس طرد المهاجم البرازيلي فيتور روكي المثير للجدل، في فوز برشلونة بنتيجة (3-1) خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء السبت الماضي، ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 67، تلقى روكي بطاقة صفراء بسبب التحام مع أحد لاعبي الخصم، قبل أن يُطرد بعد البطاقة الثانية في الدقيقة 72، بداعي التدخل العنيف على مدافع ألافيس، علمًا بأنه شارك كبديل في الدقيقة 60.

وجاء في إعادة اللقطة أن التحام روكي مع مدافع ألافيس رافا مارين يكاد لا يذكر، ما فجر غضب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إلى جانب لاعبي النادي الكتالوني.

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وأظهرت لقطات DAZN الجديدة، مهاجم برشلونة وهو المتضرر من تدخل مارين، الذي حاول رفع قدمه من الأرض تجاه روكي، ولمس كاحل لاعب البارسا، الذي حاول القفز لتفاديه".

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد ذهب رونالد أراوخو للتحدث مع الحكم بعد القرار، لكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تدخل على الفور ودفع زميله جانبًا، مشيرًا إلى أنه "لديه 4 بطاقات صفراء، وإذا حصل على خامسة، فإنه سيغيب عن المباراة التالية بسبب الإيقاف".

ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.