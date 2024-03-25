وكيل روكي: طابور من الأندية يريده بـ5 أضعاف ما دفعه برشلونة!

"سيصل سعره إلى 200 مليون يورو"

أعرب أندريه كوري وكيل أعمال فيتور روكي مهاجم برشلونة، عن سعادته بالأشهر الأولى للنجم البرازيلي بقميص النادي الكتالوني.

وقال كوري، في تصريح لـ"RAC 1": "اللاعب سعيد وهو بحالة جيدة بدنيًا وذهنيًا، وينتظر المشاركة أكثر لإثبات ذلك على أرض الملعب، وأؤكد أنه لن يخرج من البارسا ولو على سبيل الإعارة في الصيف المقبل".

وأضاف: "هناك طابور من الأندية مستعد حاليًا للتوقيع مع صاحب الـ19 عامًا مقابل 50 مليون يورو، علمًا بأن البارسا دفع فقط 10 ملايين يورو (حتى الآن لباراناينسي)، وسيدفع 5 ملايين كل 6 أشهر حتى يصل إلى 31 مليونًا (القيمة الثابتة للصفقة)".

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وأوضح أن روكي إذا أصبح أساسيًا في سن الـ20 عامًا مع برشلونة، فإن سعره سيصل إلى 200 مليون يورو بكل التأكيد".

وختم: "صفقة فيتور روكي هي عملية مذهلة لبرشلونة، أتمنى أن تكون جميع العمليات على هذا النحو (لحل أزمة النادي الاقتصادية)".

وتعاقد برشلونة مع الموهبة البرازيلية من فريق أتلتيكو باراناينسى، لتدعيم هجوم البلوجرانا، واستدعاه بشكل عاجل في الشتاء الماضي، علمًا بأنه كان من المقرر أن ينضم في الصيف المقبل، ويمتد عقده حتى عام 2031، ويتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 500 مليون يورو.