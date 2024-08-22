"ما حدث كان فضيحة" .. مهندس صفقة ميسي يُشكك في انتقال فيتور روكي لبرشلونة

يعتقد أن اللاعب ليس لدي أي ذنب في ما حدث

يؤمن جوسيب ماريا مينجيلا أحد أهم وكلاء اللاعبين في تاريخ إسبانيا، بأن صفقة انتقال فيتور روكي إلى برشلونة كانت بمثابة الفضيحة.

اللاعب الشاب انضم إلى برشلونة في يناير الماضي مقابل 30 مليون يورو كمبلغ ثابت و31 مليونًا متغيرات من أتلتيكو بارانينسي، ولكنه لم يثبت نفسه وظهر بمستويات محبطة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، كما استبعده المدير الفني الجديد هانز فليك من حساباته، ليصبح على أعتاب الرحيل إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة.

وقال مينجيلا في تصريحات لبرنامج "أونزي" عبر "شبكة "3Cat":"ما حدث كان فضيحة، المذهل هو أنه في شهر يناير، عندما لا يكون لديك أموال ولا تحتاج للاعب رقم 9، تقوم بالتعاقد مع طفل عمره 18 سنة، ليحدث كل ذلك مقابل دفع 60 مليون يورو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لا يمكن أن تستمر هذه التصرفات لمدة 20 سنة إذا لم تكن هناك عملية توزيع للأموال، لأنني أعمل في هذا المجال لسنوات عديدة، ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر مع برشلونة، الموقف يتكرر مع لاعب أو اثنين كل سنة، أشعر بالأسف تجاه فيتور روكي، لأنه لم يرتكب أي خطأ وما يحدث ليس ذنبه".

وكان روكي المُلقب بـ"تيجرينيو" أحد أهم المواهب في أمريكا الجنوبية قبل انتقاله إلى برشلونة، حيث توج بطلًا لكوبا أمريكا تحت 20 سنة مع البرازيل، وسجل 21 هدفًا ولعب 7 تمريرات حاسمة مع أتلتيكو بارانينسي في 2023، ولكنه لم يقدم أي شيء مع برشلونة، ليصبح على أعتاب الذهاب إلى ريال بيتيس لمدة موسم واحد.

جدير بالذكر أن جوسيب ماريا مينجيلا يعتبر أحد أكثر الأشخاص تأثيرًا في برشلونة خلال الخمسين عامًا الماضية، حيث ساهم في بناء فريق الأحلام للنادي الكتالوني، وعاصر ليونيل ميسي وساهم في ضمه للفريق، وحضر الاجتماع الذي تم التوقيع فيه مع النجم الأرجنتيني في 14 ديسمبر 2000، وهي اللحظة التي تم خلالها كتابة عقد اللاعب على منديل، وظلت الورقة بحوزة مينجيلا لفترة وتم حفظها في صندوق ودائع آمن.